Один человек погиб, четверо пострадали при стрельбе в баре в Париже

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Один человек погиб, четверо пострадали в результате стрельбы в баре в 11-м округе Парижа. Об этом сообщил в понедельник вечером, 18 июля, мэр округа Франсуа Воглен.

— В результате перестрелки этим вечером в баре Chicha на rue Popincourt в 11-м округе Парижа только что погиб человек, еще четверо получили ранения. Пока остаются неясными мотивы этого варварского акта, — написал мэр в соцсети Twitter.

Также он сообщил, что одного из нападавших задержали, второй скрылся с места происшествия, передает РИА Новости.

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15 июля сообщалось, что из-за салюта в День взятия Бастилии во Франции погибли мальчик и его сестра. Инцидент случился в коммуне Шоле (департамент Мен и Луара) после 23:00 (00:00 по московскому времени). Прокурор города Анжер Эрик Буйар рассказал, что был «сбой с зарядами фейерверка».