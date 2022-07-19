«Эффект колоссальный»: диетолог Дианова рассказала о неожиданной пользе черники

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Черника обладает способностью поддерживать сумеречное зрение, а также помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. При этом важно не есть ее слишком много. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, черника является источником разнообразных полезных элементов.

— Кроме прочих витаминов, там много натурального витамина C. Также там есть биофлавоноиды, а черный цвет черники обусловлен избытком антоцианов — компонентов, являющихся антиоксидантами. Они борются со старением, укрепляют стенки сосудов и так далее. Эффект просто колоссальный, — рассказала врач.

Она отметила, что черника помогает решить проблемы с сумеречным зрением. Конечно, одной черникой изменить ситуацию невозможно, однако ее употребление является залогом того, что человек будет правильно воздействовать на свое тело в случае намечающегося ухудшения зрения, подчеркнула Дианова.

Также чернику нужно употреблять тем, у кого диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, уверена собеседница «ВМ».

— При заболеваниях сердечно-сосудистой системы все фрукты и ягоды входят в основу терапии. Все, у кого есть инфаркты, инсульты, должны есть чернику: она укрепляет сосудистую стенку, препятствует тому, чтобы свободные радикалы разрушали ее и усиливали атеросклероз. Это как раз возможность в будущем иметь проблемы с сосудистыми бляшками и так далее: инфаркты, инсульты. Для тех, у кого есть эти заболевания, употребление черники — часть профилактической работы, — подчеркнула специалист.

Употреблять чернику нужно в меру, отметила врач: размер порции может составлять от 150 до 250 граммов. При непреодолимом желании можно за день съесть и больше, однако необходимо ее разделить на несколько порций, чтобы мощный слабительный эффект черники не проявлял себя. Чернику не запрещается есть на ночь, но желательно, чтобы доза была небольшой, а вместе с ней употреблялись орехи, творог или кусочек сыра, уточнила Дианова.

В летний сезон необходимо грамотно сочетать чернику с другими ягодами, фруктами и овощами, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Сейчас есть черешня, вишня, начинается клубника, поэтому есть по порции в день — это нормально. Две–три порции — это уже перебор. Достаточно употреблять две порции любых фруктов и ягод в день. Более чем 400 граммов ягод и фруктов в день есть не надо. Еще должны быть овощи. А их требуется больше, чем фруктов, — пояснила врач.

Ограничить употребление черники нужно при аллергии или синдроме раздраженного кишечника. Не стоит есть чернику, если недавно были пищевое отравление или кишечная инфекция: клетчатка в составе ягоды будет усугублять ситуацию, поэтому сначала нужно решить проблемы со стулом, заключила Дианова.

Черника появилась в лесах Московской области, и ягодники уже смогли собрать первый урожай. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.