Новый индустриальный квартал появится на месте бывшей промзоны в Черемушках

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Черёмушки Карта всех событий

Бывшую промзону «Квартал 25А Черемушки» преобразуют по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля.

— Участок, подлежащий комплексному развитию, находится по соседству с центром планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте в районе Черемушки на юго-западе Москвы, его площадь составляет 5,3 гектара. В реализацию проекта инвестор вложит 13 миллиардов рублей, — рассказал он.

При этом в новом индустриальном квартале появится более 200 новых рабочих мест. Отмечается, что в настоящее время на территории находятся гаражи, склады, автосервис, а также самострой, который демонтируют. Редевелопмент территории смогут провести собственники, город либо инвестор, которого могут выбрать по результатам торгов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максима Гаман добавил, что на месте бывшей промзоны планируется возвести более 161 тысячи квадратных метров недвижимости, большую часть которой займет жилье. Также специалисты построят здесь детский сад на 125 мест и школу на 275 учеников.

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» также будет реорганизован участок в Дмитровском проезде в САО. По словам Ефимова, строительство общественно-делового объекта на участке создаст 3,5 тысячи новых рабочих мест.