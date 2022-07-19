В Генпрокуратуре ДНР опровергли сообщения о 300 погибших в драмтеатре Мариуполя

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сообщения о том, что в драматическом театре Мариуполя в результате взрыва в марте 2022 года погибли около 300 человек, являются ложными. Там были найдены останки 14 погибших, сообщил глава следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Куцурубенко.

— При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено, — заявил Куцурубенко.

Он добавил, что сильный запах у здания после взрыва возник из-за того, что в подвале драмтеатра было разрушено хранилище рыбы.

Куцурубенко заключил, что в данный момент все завалы уже разобраны, а подвальные помещения исследованы, передает РИА Новости.

До этого глава следственного управления генпрокуратуры ДНР заявил, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе произошел внутри здания, а утверждения об авиаударе, который произвели российские военные, являются фейком. По его словам, при разборе завалов в здании театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы и других боеприпасов.