Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Приемную МАДИ оборудовали индукционной системой для слабослышащих

Елена Самойлова
Город
Приемную МАДИ оборудовали индукционной системой для слабослышащих
Фото: Пресс-служба МАДИ
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 7с1 Карта всех событий

Приемную Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оборудовали портативной информационной индукционной системой для слабослышащих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 19 июля.

— В МАДИ доступность среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья полностью соответствует современным стандартам. Здесь есть пандусы, голосовые и визуальные оповещения, уборная для инвалидов-колясочников и, что очень важно, индукционная панель для лиц с нарушением слуха. Благодаря этой системе слабослышащие посетители могут спокойно и комфортно решать свои вопросы, — сказал советник главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Смирнов.

Портативная информационная индукционная система для максимального комфорта слабослышащих установлена в специальном кабинете для приема лиц с ограниченными возможностями по адресу улица Большая Почтовая, дом 7, строение 1. В данном пространстве уровень шума значительно ниже, чем в приемной МАДИ, где одновременно могут работать до девяти окон, поэтому слабослышащим людям будет легче воспринимать информацию, а значит и времени на посещение инспекции они потратят меньше.

Система упростит процесс общения между сотрудником инспекции и лицом с нарушенной функцией слуха. Она позволяет передать аудиосигнал в слуховой аппарат беспроводным способом в радиусе 1,5 метра.

Кроме того, посетитель с нарушением слуха может просто надеть наушники, которые позволят ему услышать сотрудника. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья ведется без очереди, приемная работает в будние дни с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45.

6 июля сообщалось, что устройства для пассажиров с нарушением слуха появятся на всех станциях столичного метро до конца текущего года.

Нововведения МАДИ Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте