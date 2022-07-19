Приемную МАДИ оборудовали индукционной системой для слабослышащих

Фото: Пресс-служба МАДИ

Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 7с1 Карта всех событий

Приемную Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оборудовали портативной информационной индукционной системой для слабослышащих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 19 июля.

— В МАДИ доступность среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья полностью соответствует современным стандартам. Здесь есть пандусы, голосовые и визуальные оповещения, уборная для инвалидов-колясочников и, что очень важно, индукционная панель для лиц с нарушением слуха. Благодаря этой системе слабослышащие посетители могут спокойно и комфортно решать свои вопросы, — сказал советник главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Смирнов.

Портативная информационная индукционная система для максимального комфорта слабослышащих установлена в специальном кабинете для приема лиц с ограниченными возможностями по адресу улица Большая Почтовая, дом 7, строение 1. В данном пространстве уровень шума значительно ниже, чем в приемной МАДИ, где одновременно могут работать до девяти окон, поэтому слабослышащим людям будет легче воспринимать информацию, а значит и времени на посещение инспекции они потратят меньше.

Система упростит процесс общения между сотрудником инспекции и лицом с нарушенной функцией слуха. Она позволяет передать аудиосигнал в слуховой аппарат беспроводным способом в радиусе 1,5 метра.

Кроме того, посетитель с нарушением слуха может просто надеть наушники, которые позволят ему услышать сотрудника. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья ведется без очереди, приемная работает в будние дни с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45.

6 июля сообщалось, что устройства для пассажиров с нарушением слуха появятся на всех станциях столичного метро до конца текущего года.