Устройства для пассажиров с нарушением слуха появятся на всех станциях метро Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До конца 2022 года на всех станциях Московского метрополитена установят индукционные петли — вспомогательные устройства для пассажиров с нарушением слухам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 6 июля.

Петли создают магнитное поле, с помощью которых звук передается прямо в слуховой аппарат. Пассажиру нужно только включить режим «Т», когда он находится рядом с кассой. На данный момент устройства работают в кассах на 12 станциях метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

— На станциях метро, расположенных близко к вокзалам, установлены специальные индукционные устройства. Ими активно пользуются слабослышащие пассажиры, в том числе те, кто приезжает в Москву из других городов. До конца года такие петли появятся на всех станциях метро, — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого заммэра отметил, что доля поездок на городском транспорте в столице выросла с 62 до 66 процентов за первую половину 2022 года. При этом всего было совершено около 14,5 миллиона поездок.