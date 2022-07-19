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Госдеп США выразил «глубокую озабоченность» смертью британского наемника в ДНР

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп США выразил «глубокую озабоченность» смертью британского наемника в ДНР
Фото: shutterstock

Госдепартамент Соединенных Штатов «огорчен и глубоко озабочен» смертью британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

— Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией, — цитирует Прайса РИА Новости.

До этого сообщалось, что Пол Ури скончался из-за болезней и стресса в плену в ДНР. Известно, что, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, со стороны ДНР Ури была оказана вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее 10 июля наемник скончался.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР.

В ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно смерти в ДНР британского наемника сказано, что теперь власти Англии пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и получения преимуществ в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании.

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