Минфин предложил закупать валюту на доходы от нефти по цене более 60 долларов за баррель

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Министерство финансов РФ предложило закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене более 60 долларов за баррель. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил источник, близкий к кабинету министров.

Так, в министерстве предложили изменить бюджетное правило и ориентироваться при расчете базовых энергетических доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель, а также зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. По словам представителя ведомства, инициатива уже обсуждается в правительстве.

Кроме того, согласно бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на 2023-2025 годы, ведомство настаивает на фиксации базовых энергетических доходов бюджета на уровне 7,5 триллиона рублей.

Как пишет газета «Ведомости», правило, запрещающее использовать допдоходы бюджета от высокой цены на нефть, было отменено в этом году. Минфин в данный момент направляет на расходы все нефтегазовые доходы, при этом в 2022 году на покрытие дефицита бюджета РФ пойдут и средства ФНБ.

Российское правительство подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы РФ. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал «Вечерней Москве», что такое эталонный сорт нефти и как этот шаг отразится на экономике страны.