Социолог назвала меры, которые помогут увеличить продолжительность жизни

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Ученый-социолог, общественный деятель Дарья Халтурина рассказала, какие меры могут положительно повлиять на продолжительность жизни россиян.

— Во-первых, это меры по формированию здорового образа жизни, начиная с антиалкогольных, антитабачных мер, мер здорового питания, поддержки физической активности. Во-вторых, это совершенствование нашей системы здравоохранения, — отметила Халтурина в комментарии ФАН.

Она отметила, что для лечения различных заболеваний нужно применять современные подходы и технологии, увеличивать лекарственное обеспечение и вакцинопрофилактику.

Также, по словам социолога, немаловажно следить за мерами контроля смертности от внешних причин. К примеру, гибель на водоемах можно предупредить ограждениями.

Продолжительность жизни в России превысила 73 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это хороший показатель, но к 2030 году необходимо стремиться к продолжительности жизни до 78 лет, передает «Царьград».

В конце мая во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии коронавирусной инфекции на два года.