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Более 200 старых домов расселили с начала действия программы реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 200 старых домов расселили с начала действия программы реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала действия программы реновации в столице расселили 220 старых домов. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Лидером по количеству расселенных зданий стал Западный административный округ — здесь расселено 37 домов. На втором месте — Восточный округ, 31 дом. Замыкает тройку лидеров Юго-Западный округ, где полностью расселено 24 здания, — сказал он.

Первые квартиры по реновации получили жители района Северное Измайлово. На данный момент наибольшее количество переездов осуществили в Пресненском районе. Всего же на стадии переселения сегодня находятся жители еще 301 дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в новостройку по реновации на улице Веерной в Очаково-Матвеевском на западе столицы переедут 335 семей. По его словам, в новый дом переезжают жители пятиэтажек по адресам улица Веерная, дом 26, корпус 2, дом 28, корпус 2, и улица Никулинская, 22.

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