Гадалка предложила пенсионерке снять порчу и похитила миллион рублей

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мошенницу, подозреваемую в хищении миллиона рублей у пенсионерки. Об этом во вторник, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленница подошла на улице Генерала Кузнецова к пожилой местной жительнице. В ходе разговора она заявила, что на родственника пенсионера наведена порча, которую необходимо снять. В этот момент к гадалке подошла ее сообщница, которая начала благодарить женщину за якобы оказанную помощь. Поверив, пенсионерка согласилась провести обряд.

Чтобы снять порчу, гадалка попросила пенсионерку положить в пакет золотые украшения и миллион рублей. После обряда знахарка заявила, что пакет нельзя открывать пару дней. Однако пенсионерка не стала дожидаться и решила проверить сохранность имущества. В пакете женщина обнаружила купюры «Банка приколов».

Поняв, что произошло, женщина обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил 1 миллион 100 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 66-летняя приезжая, которая причастна к еще одному аналогичному случаю. Денежные средства и украденные украшения она успела сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Похожий случай произошел в среду, 6 июля. Так, женщина лишилась свыше 300 тысяч рублей после знакомства с «гадалкой».