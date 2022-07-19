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Жителям Подмосковья напомнили правила утилизации строительных отходов

Ирина Игнатенко
Общество
Жителям Подмосковья напомнили правила утилизации строительных отходов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям Подмосковья напомнили правила утилизации строительных отходов, которые появляются после ремонта в квартирах.

После ремонта возникает необходимость утилизации рам, линолеума, кирпичей, мебели, бетонных перекрытий, арматуры.

— Во дворах многоквартирных домов установлены контейнеры (для мелких пищевых и бытовых отходов), а также бункеры и специально выделенные площадки, куда необходимо складировать крупногабаритный мусор, — отметила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

Она добавила, что если имеется вторсырье, которое можно отправить на переработку, то можно заказать экотакси «Мегабак».

Строительные отходы запрещено складировать во дворах жилых домов и около мусорных баков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С июня управдомы помогли устранить свыше тысячи нарушений в содержании дворов через приложение «Проверки Подмосковья». Среди самых частых нарушений — мусор около контейнерных площадок, поврежденные элементы детских игровых площадок и не вовремя убранный мусор на пешеходных дорожках и газонах, передает РИАМО.

Отдельный суд для мусорных компаний предложили создать в России. Данный вопрос обсудили эксперты — участники годового собрания членов Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

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