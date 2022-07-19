В России выявили 4200 случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 4200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 19 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 44 человека, еще 1337 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 4186 граждан, уточнили на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что маски в целях защиты от коронавируса следует носить пациентам, которые принимают лечение в виде иммунодепрессантов, и лицам старше 80 лет. Специалист подчеркнул, что для таких лиц «даже слабенький вирус может стать тяжелым».

В свою очередь владельцы торговых центров, входящих в Российский совет торговых центров (РСТЦ), пока не вернули обязательное ношение масок, но уже продумывают этот вопрос.