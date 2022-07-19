Аналитик сообщил, что в России нет причин для роста цен на бензин

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В России наблюдается избыточная добыча и переработка нефти, потому рисков увеличения стоимости бензина нет. Об этом заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.

— У нас избыточная добыча и переработка нефти. Есть проблемы с поставками, и стоит вопрос, куда это топливо девать? Ожидается, что в ближайшее время эта картина сохранится и дефицита не будет, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Он добавил, что на цены также оказывает влияние налоговая политика государства. В настоящее время власти подстраивают налоговую политику под то, чтобы налоговая составляющая не была слишком высокой и не приводила к тому, чтобы предприятия несли убытки при поставках на внутренний рынок.

Кроме того, энергетические эксперты в США предупредили, что цены на бензин в стране вырастут в октябре. Это связано с тем, что цены на нефть могут достигнуть 380 долларов за баррель — в три раза выше, чем в настоящее время, передает ФАН.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке.