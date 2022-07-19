Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитик сообщил, что в России нет причин для роста цен на бензин

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик сообщил, что в России нет причин для роста цен на бензин
Фото: pixabay.com

В России наблюдается избыточная добыча и переработка нефти, потому рисков увеличения стоимости бензина нет. Об этом заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.

— У нас избыточная добыча и переработка нефти. Есть проблемы с поставками, и стоит вопрос, куда это топливо девать? Ожидается, что в ближайшее время эта картина сохранится и дефицита не будет, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Он добавил, что на цены также оказывает влияние налоговая политика государства. В настоящее время власти подстраивают налоговую политику под то, чтобы налоговая составляющая не была слишком высокой и не приводила к тому, чтобы предприятия несли убытки при поставках на внутренний рынок.

Кроме того, энергетические эксперты в США предупредили, что цены на бензин в стране вырастут в октябре. Это связано с тем, что цены на нефть могут достигнуть 380 долларов за баррель — в три раза выше, чем в настоящее время, передает ФАН.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке.

Цены Нефть Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте