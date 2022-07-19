Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жители четырех районов Москвы начали переезд по реновации в июне

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители четырех районов Москвы начали переезд по реновации в июне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северный административный округ, район Коптево Карта всех событий

Почти 1,4 тысячи жителей четырех районов приступили к переезду по программе реновации в июне. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В июне текущего года департамент городского имущества направил семьям, проживающим в домах, включенных в программу реновации, 576 писем с предложением равнозначных квартир в четырех новостройках, — сказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что переселение начали жители районов Коптево, Измайлово, Лефортово и поселка Знамя Октября, переезд осуществляется в границах их районов. Это позволяет москвичам не менять место учебы и не прикрепляться к другим поликлиникам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала текущего года жители 100 домов приступили к переезду в новое жилье по программе реновации. По его словам, в планах расселить еще около 100 старых домов до конца года.

Жилье Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте