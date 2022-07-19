Жители четырех районов Москвы начали переезд по реновации в июне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северный административный округ, район Коптево Карта всех событий

Почти 1,4 тысячи жителей четырех районов приступили к переезду по программе реновации в июне. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В июне текущего года департамент городского имущества направил семьям, проживающим в домах, включенных в программу реновации, 576 писем с предложением равнозначных квартир в четырех новостройках, — сказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что переселение начали жители районов Коптево, Измайлово, Лефортово и поселка Знамя Октября, переезд осуществляется в границах их районов. Это позволяет москвичам не менять место учебы и не прикрепляться к другим поликлиникам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала текущего года жители 100 домов приступили к переезду в новое жилье по программе реновации. По его словам, в планах расселить еще около 100 старых домов до конца года.