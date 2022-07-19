Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным митингам

Фото: Youtube / Вадим Чельдиев

Ростовский областной суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима певца Вадима Чельдиева, который призывал к несогласованным антиковидным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года.

— По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказал судья.

Другие фигуранты дела — Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов — получили по восемь и восемь с половиной лет колонии строгого режима соответственно. При этом адвокат одного из подсудимых Евгений Гаврилов подчеркнул, что намерен обжаловать приговор, так как у «обвинения нет никаких подтверждений причастности к инкриминируемым деяниям».

Гаврилов добавил, что другие адвокаты придерживаются аналогичной позиции. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней, передает РИА Новости.