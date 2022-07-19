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Депутат МГД Орлов: В Москве формируется эффективная цифровая экосистема для задач импортозамещения

Елена Самойлова
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Депутат МГД Орлов: В Москве формируется эффективная цифровая экосистема для задач импортозамещения
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Запуск спецпроекта «Импортозамещение: ИТ-решения» поможет сформировать в столице эффективную цифровую экосистему для задач собственного производства. Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов во вторник, 19 июля.

По его словам, импортозамещение представляет собой разнонаправленный и многокомпонентный процесс, требующий внедрения отечественных разработок во все сферы экономики, в том числе и в области информационных технологий. Поставщики зарубежного программного обеспечения уходят с рынков России, однако в этом поле отечественные программисты и разработчики «традиционно сильны».

— Отсутствие давления со стороны крупных западных монополистов даст IT-отрасли большое пространство для работы, клиентуру, заинтересованную в надежном отечественном ПО, которое не будет зависеть от внешнеполитических изменений и обеспечит стабильную деятельность отраслей реального сектора, — цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

Он напомнил, что спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» представляет собой 14 российских сервисов и продуктов, которые позволяют перевести на российское программное обеспечение ряд бизнес-процессов: коммуникации с клиентами и в команде, обучение персонала, финансовый анализ, выявление проблем в безопасности платежей, интеллектуальный контроль автопарка, а также многое другое.

Там также можно найти информацию о мерах поддержки в сфере внедрения инноваций и импортозамещающих технологий, что делает данную площадку точкой входа, где можно найти готовое решение или обратиться за поддержкой, заключил Орлов.

19 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о применении отечественного ПО в строительной отрасли.

Цифровые технологии Мосгордума импортозамещение
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