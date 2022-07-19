Вирусолог оценил заразность выявленного в России подвида коронавируса «кентавр»

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Выявленный в России подвид коронавирусной инфекции «кентавр» отличается сильной заразностью, в связи с чем стране угрожает новая вспышка COVID-19. С таким заявлением выступил вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.

— Известно, что он очень заразен. Нас ожидает вспышка в августе–сентябре. Надеюсь, что она не будет связана с большим количеством госпитализаций и смертельных случаев, — уточнил ученый.

Он отметил, что новый подвид «омикрон»-штамма «прорвался» на территорию нашей страны и его распространение будет очень быстрым, передает RT.

В пресс-службе Роспотребнадзора 19 июля сообщили, что в Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавирусной инфекции «кентавр».

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Он отметил, что она не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.