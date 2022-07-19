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В Польше возбудили уголовное дело о нападении на российского посла 9 мая

Евгений Белоусов
В мире
В Польше возбудили уголовное дело о нападении на российского посла 9 мая
Фото: Pixabay

Польская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева 9 мая. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил сам посол.

— Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело, — заявил он.

По словам Андреева, дело заведено по статье 136 Уголовного кодекса страны. Она касается нападения на аккредитованного дипломатического представителя и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, передает РИА Новости.

На российского посла в Варшаве напали на День Победы 9 мая. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Полицейские прибыли на место инцидента через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

Позже министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на посла России. Он добавил, что Андрееву не рекомендовали возлагать цветы на мемориальном кладбище города и благодаря полиции он смог без происшествий уехать с места инцидента.

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