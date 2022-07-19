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Маршрут автобуса с951 начнет работать ежедневно

Лейла Алиева
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Маршрут автобуса с951 начнет работать ежедневно
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, метро Нагорная Карта всех событий

Автобус с951 начнет работать ежедневно. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 23 июля маршрут с951 будет работать ежедневно, по будням и выходным, — говорится в сообщении.

Трамваи маршрутов № 26, 38 и 49 поменяли схему движения из-за проведения ремонтных работ на участке Черемушки — Серпуховский Вал. Так, трамвай № 38 будет следовать от «Пролетарской» до Серпуховского Вала. Вместо трамваев москвичи смогут воспользоваться автобусом № 026, а также маршрутами трамваев № 3 и 16, но их интервалы движения временно увеличены.

Кроме того, автобусные маршруты № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 30 июля с 07:40 и до окончания кубка по триатлону «Московский Гром». При этом остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице временно не будут работать, а заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке «Стоматологическая поликлиника № 5» будет сохранен.

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