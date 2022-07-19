Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Катастрофические пробки»: президент ОСИГ рассказал о ситуации на дорогах на юге России

Евгений Белоусов
Общество
«Катастрофические пробки»: президент ОСИГ рассказал о ситуации на дорогах на юге России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российские туристы по дороге в Краснодарский край и Крым вынуждены стоять во многочасовых пробках из-за ремонта трасс. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

— Это проблема ежегодная, но в этом году она катастрофическая. Чтобы добраться до юга страны, требуются сутки и более, тогда как раньше на это уходило 17–18 часов, — рассказал он.

По словам Волкова, количество туристов, отправляющихся на юг России на своей машине, увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Из-за закрытия аэропортов и прекращения полетов за границу нагрузка на дороги существенно усилилась.

Для выхода из сложившейся ситуации, считает Волков, необходимо отрегулировать с Росавтодором проведение ремонтных работ на дорогах только в ночное время, а на участках, где есть сужение, увеличить количество постов ДПС и регулировщиков. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность на железнодорожных переездах, передает РИА Новости.

Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях. Так, пляжный отдых предпочитают 24 процента граждан. Также россияне любят самостоятельные поездки в интересные места и организованные экскурсии.

Власти Калининградской области намерены рассмотреть вопрос о запуске и развитии круизных маршрутов между регионом и Ленинградской областью. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, куда можно отправиться на отдых этим летом. Он сообщил, какие направления стоит рассмотреть в нынешних условиях и когда выгодно покупать туры.

Россия Туризм Пробки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте