«Катастрофические пробки»: президент ОСИГ рассказал о ситуации на дорогах на юге России

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Российские туристы по дороге в Краснодарский край и Крым вынуждены стоять во многочасовых пробках из-за ремонта трасс. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

— Это проблема ежегодная, но в этом году она катастрофическая. Чтобы добраться до юга страны, требуются сутки и более, тогда как раньше на это уходило 17–18 часов, — рассказал он.

По словам Волкова, количество туристов, отправляющихся на юг России на своей машине, увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Из-за закрытия аэропортов и прекращения полетов за границу нагрузка на дороги существенно усилилась.

Для выхода из сложившейся ситуации, считает Волков, необходимо отрегулировать с Росавтодором проведение ремонтных работ на дорогах только в ночное время, а на участках, где есть сужение, увеличить количество постов ДПС и регулировщиков. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность на железнодорожных переездах, передает РИА Новости.

Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях. Так, пляжный отдых предпочитают 24 процента граждан. Также россияне любят самостоятельные поездки в интересные места и организованные экскурсии.

Власти Калининградской области намерены рассмотреть вопрос о запуске и развитии круизных маршрутов между регионом и Ленинградской областью. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, куда можно отправиться на отдых этим летом. Он сообщил, какие направления стоит рассмотреть в нынешних условиях и когда выгодно покупать туры.