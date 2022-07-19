Сергей Собянин принял участие в стратегической сессии по вопросам транспорта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам транспорта, в мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Мишустин назвал стабильную работу транспортного комплекса одним из обязательных условий функционирования такого большого государства, как Россия.

Он отметил важность положительных изменений для достойной жизни россиян, развития отрасли и экономики, а также сохранения страны в качестве ведущего участника системы глобальной торговли.

По словам Мишустина, правительство приняло ряд решений, направленных на сглаживание негативного влияния санкций на отрасль. Объем помощи составил порядка 511,5 миллиарда рублей. Из них более 120 миллиардов было направлено на поддержку авиации, добавил премьер-министр страны.

Он отметил, что принятые меры смягчили влияние санкций на отрасль. Так, за первые пять месяцев этого года грузооборот транспорта в годовом выражении вырос на 1,8 процента.

Мишустин подчеркнул, что удалось сохранить более 1,2 тысячи самолетов, строительство еще более тысячи новых самолетов запланировано до 2030 года.

Председатель правительства пояснил, что стране будут нужны также собственные морские суда, общественный транспорт, грузовики, строительная техника и подвижной состав для железных дорог на отечественной компонентной базе.

Также он отметил важность цифровой трансформации отрасли, что позволит снизить издержки и ускорить грузовой и пассажиропотоки и повысить общую эффективность работы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.