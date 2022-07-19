Politico: Владимир Зеленский боится российского «генерала Мороза»

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия использует тактику «генерала Мороза», сломив единство в Европе вокруг украинского вопроса. Такое мнение во вторник, 19 июля, высказал обозреватель Politico Джейми Деттмер.

— В последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким, — отмечает автор.

Украинские власти опасаются, что страны Евросоюза (ЕС) устанут от последствий антироссийских санкций, а зимой недовольство может сильно возрасти. Так, европейцы постепенно перестанут реагировать на просьбы Киева и станут игнорировать его, передает РИА Новости.

Недавно Зеленский заявил, что решение канадской власти о возвращении Германии турбин для «Северного потока» после ремонта является неприемлемым исключением для санкционного давления на Россию. Он добавил, что канадское правительство должно было отказаться от подобного решения.

При этом читатели немецкого журнала Der Speigel обвинили украинского лидера в лицемерии в связи с решением о возвращении турбины Siemens для «Северного потока — 1». Так, жители немецкого государства остались недовольны последними заявлениями украинского лидера, поскольку от возвращения турбины зависело обеспечение страны газом.