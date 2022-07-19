Трюдо назвал «сложным, но верным» решение вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

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Канадские власти приняли сложное, но вместе с тем верное решение относительно передачи турбины Германии для возобновления поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом во вторник, 19 июля, заявил премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо.

— Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины, — заявил председатель канадского правительства.

Накануне появилась информация, что Канала отправила в Германию турбину Siemens Energy, предназначенную для газопровода «Северный поток». Уточнялось, что для доставки оборудования потребуется порядка пяти-семи дней, пишет РЕН.

Позднее различные журналисты сообщали, что Россия должна возобновить поставки газа по «Северному потоку» в Европу уже 21 июля.

Недавно Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах касательно поставок газа. Режим «форс-мажора» вступил в силу с четверга, 14 июля.