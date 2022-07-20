В Минпромторге поддержали идею о «заморозке» транспортного налога

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Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) поддержало предложение депутатов Государственной думы освободить граждан страны от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль.

— Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу, — сказано в письме руководителя ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову от 13 июля.

С документом ознакомилась газета «Известия». В документе министр подчеркнул, что за налоговую сферу при этом отвечает соответствующее ведомство. В Минфине объяснили, что предложение об этом пока не поступало, однако выразили готовность его рассмотреть.

Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин пояснил, что для расчета транспортного налога используют сразу несколько переменных: тип авто, количество месяцев автомобилем, регион владельца, налоговая ставка и мощность двигателя.

Исходя из этого специалист заметил, что такие меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто. А для автолюбителей, владеющих российскими «малолитражками», это не будет иметь значения.

В конце июня Виталий Милонов предложил отменить транспортный налог на три года для водителей российских авто.