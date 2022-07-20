Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

SANA: Сирия разрывает дипотношения с Украиной

Георгий Соланович
В мире
SANA: Сирия разрывает дипотношения с Украиной
Фото: president.gov.ua

Правительство Сирии приняло решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева. Об этом сообщило агентство SANA в среду, 20 июля.

— Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, исходя из принципа взаимности, в ответ на решение Киева, — говорится в сообщении.

Сирийская сторона при этом считает, что Украина разорвала дипотношения с Дамаском еще 2018 году, когда Киев отказался продлить визы сирийских дипломатов, исходя из «слепого повиновения политике Запада», передает РИА Новости.

В мае посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что переговоры о признании республики ведутся с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран. Он добавил, что желание признать ЛНР прослеживается и со стороны других стран, но для достижения результата требуется вести «скрупулезную дипломатическую работу».

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

Украина Сирия Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте