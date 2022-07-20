SANA: Сирия разрывает дипотношения с Украиной

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Правительство Сирии приняло решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева. Об этом сообщило агентство SANA в среду, 20 июля.

— Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, исходя из принципа взаимности, в ответ на решение Киева, — говорится в сообщении.

Сирийская сторона при этом считает, что Украина разорвала дипотношения с Дамаском еще 2018 году, когда Киев отказался продлить визы сирийских дипломатов, исходя из «слепого повиновения политике Запада», передает РИА Новости.

В мае посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что переговоры о признании республики ведутся с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран. Он добавил, что желание признать ЛНР прослеживается и со стороны других стран, но для достижения результата требуется вести «скрупулезную дипломатическую работу».

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.