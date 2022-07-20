Более 100 тысяч раз жители столицы воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы»

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Пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали книги более 100 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 20 июля.

С помощью сервиса можно узнать, в какой из библиотек есть в наличии нужные издания, а также продлить срок пользования книгой.

— Сейчас сервис особенно актуален для школьников, поскольку в нем доступна подборка книг для чтения во время летних каникул. Ее составили по рекомендациям учителей московских школ, каждый найдет там произведение по душе. Для учеников разных возрастов представлены свои списки из 10–20 изданий. Понравившиеся книги можно забронировать, чтобы потом забрать их в библиотеке в удобное время, — отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Кроме того, для пользователей есть и другая функция — можно продлить срок пользования книгой без посещения библиотеки. Это будет удобно для тех, кому не хватило времени дочитать или пришлось уехать из города, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что современные художники распишут стены 26 культурных центров и библиотек в разных районах столицы.