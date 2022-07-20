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Упавший с эстакады на МКАД мужчина умер в больнице

Георгий Соланович
Происшествия
Упавший с эстакады на МКАД мужчина умер в больнице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мужчина, упавший 19 июля с эстакады на проезжую часть МКАД, скончался в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 20 июля.

— Пострадавший скончался в медучреждении, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера примерно в 17:00 по московскому времени на 65-м километре внешней стороны МКАД. Мужчина упал с эстакады на проезжавший автомобиль Porshe. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Также стали известны подробности смертельного ДТП на 22-м километре МКАД. Жертвой происшествия стал один человек, двое пострадали.

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