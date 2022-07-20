Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер страны Ранил Викрамасингхе

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Парламент Шри-Ланки избрал новым президентом страны Ранила Викремесингхе. Об этом сообщил генеральный секретарь парламента островного государства Дхаммика Дасанаяке в среду, 20 июля.

— По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе, — заявил Дасанаяке.

Отмечается, что до избрания Викрамасингхе был премьером страны, а после начала кризиса стал исполнять обязанности бежавшего президента, передает РИА Новости.

9 июля протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки, ворвались в здание. В Министерстве обороны отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие.

Одновременно многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полицейских и захватили дворец главы страны.

В этот же день сообщалось, что Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом Шри-Ланки. По словам главы партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауффа Хакима, руководство фракции провело срочное собрание в резиденции спикера. К ним по видеосвязи присоединились прочие лидеры страны, в том числе премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

В свою очередь в МИД РФ назвали происходящее на Шри-Ланке внутренними делами государства. В российском ведомстве выразили надежду, что в скором времени порядок в стране будет восстановлен.