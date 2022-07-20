Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер страны Ранил Викрамасингхе

Георгий Соланович
В мире
Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер страны Ранил Викрамасингхе
Фото: shutterstock

Парламент Шри-Ланки избрал новым президентом страны Ранила Викремесингхе. Об этом сообщил генеральный секретарь парламента островного государства Дхаммика Дасанаяке в среду, 20 июля.

— По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе, — заявил Дасанаяке.

Отмечается, что до избрания Викрамасингхе был премьером страны, а после начала кризиса стал исполнять обязанности бежавшего президента, передает РИА Новости.

9 июля протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки, ворвались в здание. В Министерстве обороны отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие.

Одновременно многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полицейских и захватили дворец главы страны.

В этот же день сообщалось, что Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом Шри-Ланки. По словам главы партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауффа Хакима, руководство фракции провело срочное собрание в резиденции спикера. К ним по видеосвязи присоединились прочие лидеры страны, в том числе премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

В свою очередь в МИД РФ назвали происходящее на Шри-Ланке внутренними делами государства. В российском ведомстве выразили надежду, что в скором времени порядок в стране будет восстановлен.

Шри-Ланка Выборы Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте