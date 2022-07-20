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Сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП в Донском районе

Араз Салехов
Происшествия
Сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП в Донском районе
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Большая Тульская улица, 43 Карта всех событий

Сотрудники столичной службы МЧС стабилизировали опрокинувшуюся бетономешалку с помощью автокрана в Донском районе. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

По данным ведомства, на участке Большой Тульской улицы опрокинулась бетономешалка частной строительной организации. Разлив бетона произошел на площади четыре квадратных метра.

Силы пожарно-спасательного гарнизона при помощи подъемного автокрана стабилизировали грузовой автомобиль.

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Водитель бетономешалки отказался от госпитализации, резюмировали в пресс-службе ГОЧСиПБ.

По сообщению Telegram-канала «Дептранс.Оперативно» движение на данном участке полностью восстановлено.

Утром 20 июля на съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Авария произошла в районе дома 43 по Большой Тульской улице. Из-за инцидента движение транспорта осуществлялось по одной полосе.

МЧС бетономешалка Москва
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