Сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП в Донском районе

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Большая Тульская улица, 43 Карта всех событий

Сотрудники столичной службы МЧС стабилизировали опрокинувшуюся бетономешалку с помощью автокрана в Донском районе. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

По данным ведомства, на участке Большой Тульской улицы опрокинулась бетономешалка частной строительной организации. Разлив бетона произошел на площади четыре квадратных метра.

Силы пожарно-спасательного гарнизона при помощи подъемного автокрана стабилизировали грузовой автомобиль.

1/6 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы 2/6 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы 3/6 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы 4/6 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы 5/6 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы 6/6 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Водитель бетономешалки отказался от госпитализации, резюмировали в пресс-службе ГОЧСиПБ.

По сообщению Telegram-канала «Дептранс.Оперативно» движение на данном участке полностью восстановлено.

Утром 20 июля на съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Авария произошла в районе дома 43 по Большой Тульской улице. Из-за инцидента движение транспорта осуществлялось по одной полосе.