Строительство АЭС «Эль-Дабаа» началось в Египте при участии России

Фото: rosatom.ru / Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

В Египте началось строительство первой атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа», которое проходит при участии России. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

— Начали заливать бетон, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории будущей АЭС состоялась торжественная церемония заливки первого бетона. Фактически она означает начало строительства атомной станции.

АЭС расположится в 350 километрах от Каира. В ее состав войдут четыре энергоблока, которые оснастят российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Они соответствуют международным требованиям эффективности и безопасности производства. Заявлено, что общая электрическая мощность станции составит почти 4,8 гигаватта, передает РИА Новости.

12 июля посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий сообщил, что профильные ведомства и компании России и Бразилии ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей. По словам дипломата, переговоры идут очень активно, и в скором времени можно будет уже увидеть их положительный результат.