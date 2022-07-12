Посол РФ рассказал о переговорах с Бразилией по поставкам энергоносителей

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Профильные ведомства и компании России и Бразилии ведут активные переговоры по поставкам энергоносителей. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

— Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут, — заявил он.

По словам дипломата, переговоры идут очень активно, и в скором времени можно будет уже увидеть их положительный результат. Об этом Лабецкий рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Днем ранее бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что власти Бразилии ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива. Он также напомнил, что в ходе своего февральского визита в Москву он договорился о гарантиях поставок российских удобрений для нужд бразильского агропромышленного комплекса.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны G7 собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне 50 процентов от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».