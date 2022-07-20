«С чувством гордости»: эксперт Литовкин рассказал, где можно применить АПЛ «Дмитрий Донской»

Фото: Минобороны РФ

Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской», которая была выведена из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, могла бы стать музеем. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

— На мой взгляд, эту лодку можно было бы оставить и поставить на причал как музей. В мире не было и нет таких АПЛ. Мне непонятно, почему ВМФ решил ее утилизировать с точки зрения памяти и воспитания последующих поколений с чувством гордости за наш военно-промышленный комплекс, — убежден специалист.

Также он объяснил, почему подлодку решили утилизировать.

Субмарина вошла в боевой состав флота в 1980 году и являлась главной лодкой проекта 941. В 2002 году АПЛ была модернизирована и перевооружена на ракету «Булава» для ее испытаний перед принятием на вооружение. По сей день эта субмарина является самой большой по водоизмещению в мире — 48 тысяч тонн.

Известно, что имя Дмитрий Донской уже было присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая была заложена в прошлом году на заводе «Севмаш».