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Минобороны: ВКС России уничтожили ракетный комплекс Harpoon в Одесской области

Елена Самойлова

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Минобороны: ВКС России уничтожили ракетный комплекс Harpoon в Одесской области
Фото: Минобороны РФ

Российская авиация уничтожила пусковую установку противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом сообщили в среду, 20 июля, в Минобороны РФ.

Комплекс был передан украинским войскам из Соединенных Штатов.

— В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Накануне, 19 июля, авиация России уничтожила около 200 боевиков «Правого сектора»* в результате удара по позициям нацистского формирования в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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