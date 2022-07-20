Минобороны: ВКС России уничтожили ракетный комплекс Harpoon в Одесской области
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Российская авиация уничтожила пусковую установку противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом сообщили в среду, 20 июля, в Минобороны РФ.
Комплекс был передан украинским войскам из Соединенных Штатов.
— В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Накануне, 19 июля, авиация России уничтожила около 200 боевиков «Правого сектора»* в результате удара по позициям нацистского формирования в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области.
До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск.
*Запрещенная в РФ экстремистская организация.