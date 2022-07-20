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Чемпион мира Карлсен отказался бороться за мировую шахматную корону с Непомнящим

Георгий Соланович
Спорт
Чемпион мира Карлсен отказался бороться за мировую шахматную корону с Непомнящим
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Гроссмейстер из Норвегии Магнус Карлсен отказался участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Об этом заявил сам Карлсен в среду, 20 июля.

— У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам, — цитирует норвежского шахматиста ТАСС.

3 июля сообщалось, что Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде. Он играл белыми фигурами с представителем Венгрии Рихардом Раппортом, партия завершилась вничью на 34-м ходу. Теперь Непомнящий лидирует в общем зачете турнира с девятью очками.

Его ближайшие преследователи — американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь — могли максимум набрать по 8,5 балла. Гроссмейстер получил право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

В декабре прошлого года Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону. Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 136-м ходу.

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