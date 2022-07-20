Мотоциклиста госпитализировали после аварии на МКАД

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 50-й километр Карта всех событий

Движение на внешней стороне 50-го километра МКАД удалось восстановить после аварии. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным, которые приводит Госавтоинспекция в Telegram-канале, около 13:00 водитель автомобиля «Фиат» при перестроении столкнулся с мотоциклом «Сузуки». После того как мотоциклист упал, на него наехал водитель «ГАЗели». В настоящее время пострадавшего доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом ключицы».

19 июля авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 47. Движение транспорта временно осуществлялось по трем полосам, также был затруднен проезд автомобилей при съезде на дублер.