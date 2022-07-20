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Движение транспорта в районе Оранжерейной улицы ограничат с 25 июля

Лала Манушакян
Город
Движение транспорта в районе Оранжерейной улицы ограничат с 25 июля
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица Карта всех событий

Движение автомобилей в районе Оранжерейной улицы в ВАО будет ограничено с 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 июля.

Уточняется, что временные ограничения будут связаны со строительными работами и продлятся до 30 декабря, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автобусные маршруты № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 30 июля с 07:40 и до окончания кубка по триатлону «Московский Гром». При этом остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице временно не будут работать.

В связи с проведением ремонтных работ в ВАО отменяется движение трамваев № 4л, 4п, 7 и 13 по выходным дням и пятницам с 22 июля. Так, вместо трамваев № 4л и 4п пассажиры смогут воспользоваться № 4, который следует от Сокольнической Заставы через Богородское до метро «Бульвар Рокоссовского», а вместо № 7 — № 46. Между метро «Преображенская площадь» и «Комсомольская» через «Красносельскую» будет ходить автобус т41.

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