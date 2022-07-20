В США заявили о мешающих влиянию на ООН долгах

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Большой долг США перед ООН создает помехи для способностей страны влиять на деятельность организации. Об этом в среду, 20 июля, заявил постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

— Нам публично напоминают и пытаются стыдить — но нам не стыдно, что у нас такой большой долг, такие большие задолженности в ООН. Так что нам действительно надо решить эту проблему, если мы хотим быть способными соперничать с нашими противниками, — сказала дипломат.

Она добавила, что регулярно сталкивается с проблемой, когда США должны находиться в непрерывном соперничестве с другими странами в способности воздействовать на деятельность ООН и назначении туда способных сотрудников.

Китай пытается занять все свободные ниши в ООН, в том числе финансирование программ по работе молодых сотрудников, а также кадровую комплектацию, передает слова Томас-Гринфилд РИА Новости.

8 июля российская делегация в Совете Безопасности ООН наложила вето на ирландско-норвежский проект резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, Соединенные Штаты во время этого же голосования блокировали российское предложение. Подготовленный Ирландией и Норвегией проект предусматривал продолжение действия механизма на год, то есть до июля 2023 года.