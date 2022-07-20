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Доля нефтегазового сектора в ВВП России увеличилась до 21,7 процента

Евгений Белоусов
Экономика
Доля нефтегазового сектора в ВВП России увеличилась до 21,7 процента
Фото: depositphotos

Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России за первый квартал 2022 года выросла до 21,7 процента. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Росстата.

При этом в четвертом квартале 2021-го доля нефтегазового сектора в ВВП составляла 17,5 процента. Индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в первом квартале этого года составил 120,4 процента к тому же периоду прошлого года, отмечается на сайте Росстата.

Министр финансов Антон Силуанов перечислил меры для стабилизации рубля. Так, Минфин и Минэкономразвития готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции.

Сверхнефтегазовые доходы планируется направлять на осуществление интервенции на валютном рынке. Кроме того, это повлияет на курс рубля, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», как изменение стоимости черного золота может отразиться на странах Запада и на России. По мнению специалиста, в случае если цена на нефть из России будет пересмотрена, Западу придется закупать черное золото по новым условиям.

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