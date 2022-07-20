Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Лужники, 24с24 Карта всех событий

Международный шахматный форум Moscow Open 2022 завершился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в среду, 20 июля.

В недельном турнире приняла участие тысяча шахматистов из восьми стран. На форуме было представлено 68 регионов России, в детском этапе Кубка России участвовали 550 шахматистов, в мужском — 272, а в женском — 79.

Кроме того, в рамках форума впервые проводился турнир звезд, победителем которого стал чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин. На этапе женского Кубка России победителем стала Баира Кованова (Саратовская область), которая показала результат 8 очков из 9.

В этот же день состоялся турнир среди журналистов, в котором приняли участие 16 сотрудников ведущих российских СМИ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого москвичам рассказали, где поиграть в шахматы. Так, шахматно-шашечный клуб открыт в 6-м Лучевом просеке парка «Сокольники». Здесь можно научиться игре, сыграть с друзьями в специальной зоне, а также сюда можно привести детей для обучения.