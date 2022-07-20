Врач объяснил важность прохождения диспансеризации здоровыми людьми

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Многие заболевания не проявляются на ранних стадиях, поэтому взрослым здоровым людям необходимо проходить диспансеризацию. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

— Обнаружить их (заболевания — прим. «ВМ») можно только благодаря методам современной диагностики... Зачастую даже очень серьезные болезни выявляются тогда, когда уже упущено благоприятное время для лечения, — сказал специалист.

Также он отметил, что человек, который знает о своей болезни, обычно ведет более здоровый образ жизни. Если он не чувствует никаких симптомов, то и, как правило, не обращается за помощью или консультацией.

Врач напомнил, что в возрасте от 18 до 39 лет включительно диспансеризацию можно пройти бесплатно раз в три года, а в возрасте от 40 лет бесплатное обследование становится доступным каждый год, сообщает «Мослента».

18 июля сообщалось, что с начала акции более четырех тысяч человек проверили свое здоровье в подмосковных парках, из них почти 700 человек — в минувшие выходные.

С июня в регионе стартовала акция «Проверь здоровье в парке». В минувшие выходные сделать это можно было в 26 округах: Балашихе, Ленинском, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном и других.