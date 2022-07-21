Сотрудники МЧС спасли человека из лифта загоревшейся «девятиэтажки» на Ленинском проспекте

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 40 Карта всех событий

В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) по городу Москве рассказали о подробностях тушения пожара на крыше дома 40 по Ленинскому проспекту.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:07 по местному времени. Пожарно-спасательные подразделения в ходе проведения разведки и тушения пожара из жилого дома было выведено около 400 человек. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

— Благодаря оперативным действиям спасателей из лифта был спасен человек, — сообщили представители спасательного ведомства.

Накануне стало известно о причинах возгорания девятиэтажного дома на Ленинском проспекте. По информации экстренных служб, серьезный пожар начался с возгорания утеплителя на чердаке многоквартирного дома.

Пожар тушат с вертолетов, ему был присвоена вторая степень сложности, а площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров.