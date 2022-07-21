«Соединение Марса с Ураном»: астролог рассказала, что опасно делать с 21 июля по 8 августа

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С 21 июля по 8 августа произойдет соединение Марса с Ураном. Оно может активировать раздражительность и нервозность. Об этом предупредила астролог Лилия Любимова.

Люди вокруг, по словам эксперта, станут более раздражительными и вспыльчивыми.

— Отмечу, что соединение Марса с Ураном сулит не только приятные моменты. Нас ждет повышение уровня конфликтности, могут быть травмы, аварии, проблемы с техникой. Я советую быть внимательными и спокойными, — отметила Любимова.

Она посоветовала быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от больших спортивных нагрузок из-за большой вероятности травм.

Кроме того, астролог порекомендовала пить травяной чай на ночь все это время.

Недавно астрологи перечислили три знака зодиака, представителей которых ничто не остановит в желании завладеть другим человеком. Преградой на их пути не станет даже семья — ни своя, ни избранника.

А шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие события произойдут в жизни представителей каждого из знаков зодиака во второй половине 2022 года. Кого-то ждут глобальные перемены и волнующие события, а кому-то стоит быть готовым к трудностям и потерям.