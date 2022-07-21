Ветреную погоду пообещали москвичам 21 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 21 июля, столичный регион и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона. Синоптики предрекают в этот день облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый.

Воздух в Москве прогреется до 20, по Московской области — до 21 градуса. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В московском регионе по июльским меркам прохладная погода, днем только 18..20 градусов, и с дождями на фоне пониженного атмосферного давления, — подчеркнули специалисты.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что жаркая погода вернется в Москву в выходные, будет около 30 градусов и без существенных осадков.

По ее словам, до конца рабочей недели в столице сохранится дождливая погода с сильным ветром, а температура воздуха не будет превышать 18–26 градусов. Жара вернется в выходные дни.