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Володин назвал цену президентского кресла Байдена

Георгий Соланович
В мире
Володин назвал цену президентского кресла Байдена
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, желая избежать импичмента на грядущих выборах в Конгресс, «стал идеологом ведения войны до последнего украинца», спровоцировал мировой экономический кризис и рекордную инфляцию в США. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 21 июля.

По его словам, президенту Штатов крайне необходимо сохранить большинство своих сторонников на будущих выборах в Конгресс. В противном случае Байдену объявят импичмент и он «вряд ли станет кандидатом» на следующих выборах.

Цепляясь за президентское кресло, американский лидер сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта в Донбассе, втянул мировое сообщество в вооруженный конфликт и экономический кризис, а также своими действиями спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию в США и рост цен в Европе за всю историю существования ЕС.

— А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена? — написал Володин в своем Telegram-канале.

До этого спикер ГД заявил, что ракеты, которые Соединенные Штаты и Евросоюз поставляют на Украину, могут «прилететь обратно» к своим владельцам из-за непрофессионализма ВСУ.

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