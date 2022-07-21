Более 500 заявок от школьных групп получили в ЦОМП с начала года

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С начала этого года более 500 заявок получили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) от организованных школьных групп. Об сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 21 июля.

— Инспекторы ЦОМП помогают пассажирам с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, социальных категорий, пожилым людям, а также сопровождают школьные группы. В этом году за семь месяцев работы к нам поступило от организованных групп больше 500 заявок, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Сотрудники могут встретить и помочь гражданам с 5:30 до 01:00 на любой станции, а также можно подать заявку через чат-бота, уточняется в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого в ведомстве объяснили, как оплатить проезд на БКЛ при помощи системы быстрых платежей (СБП). Так, для начала пассажиру нужно предупредить кассира, что оплата будет по СБП. После необходимо на самом терминале выбрать необходимый способ оплаты. Затем следует через приложение банка отсканировать QR-код и подтвердить платеж.