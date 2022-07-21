Трем новым столичным детским поликлиникам присвоили адреса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Академика Павлова Карта всех событий

Трем новым детским поликлиникам, которые строят в районах Кунцево, Савеловский и Войковский, присвоили адреса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 21 июля.

Новые здания медицинских учреждений расположены по адресам: улица Академика Павлова, дом 40А; Вятская улица, дом 37; Головинское шоссе, дом 6А строение 1.

— Каждая поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. Во всех трех зданиях установят новейшее медицинское оборудование, лифты и пандусы для удобства маломобильных групп населения, — сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В поликлиниках разместят педиатрические отделения, кабинеты врачей-специалистов, отделения реабилитации, зоны лучевой и функциональной диагностики, а также кафе и игровые зоны, чтобы создать для маленьких пациентов доброжелательную атмосферу, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что в рамках прохождения добровольных оценочных процедур в июле текущего года 18 врачей и 15 медицинских сестер получили статусы «московский врач» и «московская медицинская сестра».