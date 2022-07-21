Еще 33 медработника получили статусы «московский врач» и «московская медицинская сестра»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках прохождения добровольных оценочных процедур, в июле текущего года 18 врачей и 15 медицинских сестер получили статусы «московский врач» и «московская медицинская сестра» Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова в четверг, 21 июля.

— Оценочные процедуры проходили врачи и медицинские сестры различных медицинских организаций: от поликлиник до многопрофильных и узкоспециализированных стационаров. Особенно хочется отметить, что в этом потоке восемь из 15 специалистов, получивших статус «московский врач» — это врачи скорой медицинской помощи, — отметила она.

В настоящее время такой статус получили более 1700 врачей различных медицинских специальностей, а также 15 медицинских сестер. В этом году его получила впервые медсестра стоматологической поликлиники.

Для присвоения статуса у специалист должен быть стаж работы более пяти лет, также необходимо пройти теоретический и практический экзамены. Медработники, которые успешно все сдали, получают свидетельство о присвоении статуса «московский врач», которое действует пять лет, и специальный нагрудный знак отличия. При этом врачи городских учреждений здравоохранения получают дополнительные выплаты в размере 15 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце мая мэр столицы Сергей Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач». Общая сумма грантов составила 28,14 миллиона рублей.