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Премьер Италии Драги официально подал в отставку

Георгий Соланович
В мире
Премьер Италии Драги официально подал в отставку
Фото: flickr/european_parliament

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 21 июля, заявил о своем уходе в отставку.

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