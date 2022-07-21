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Премьер Италии Драги официально подал в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 21 июля, заявил о своем уходе в отставку.
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