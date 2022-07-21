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Премьер-министр Италии Драги заявил парламенту, что уйдет в отставку

Георгий Соланович
В мире
Премьер-министр Италии Драги заявил парламенту, что уйдет в отставку
Фото: flickr/european_parliament

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 21 июля, заявил нижней палате парламента страны, что уйдет в отставку. Он отправился на встречу с президентом республики Серджо Маттареллой для принятия соответствующего решения.

— Я прошу приостановить заседание, потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях, — цитирует Драги ТАСС.

Итальянский премьер уже принимал решение об отставке 14 июля в связи с отказом движения «5 звезд» принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии. Этим они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.

В этот же день сообщалось, что президент Маттарелла не принял прошение об отставке премьера и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку возникшей ситуации на заседании в сенате республики.

После этого глава МИД Италии Луиджи Ди Майо высказался о реакции российского истеблишмента на неудавшуюся отставку итальянского премьера. По его словам, разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее.

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